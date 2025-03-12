Захарова раскрыла детали интервью Лаврова американским блогерам

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американским блогерам в первую очередь посвящено ситуации на Украине, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что стороны беседовали на английском языке, однако для видео подготовлены русские субтитры.

«Подробнейшим образом Сергей Викторович Лавров, естественно, не просто остановился, а посвятил всё интервью ситуации вокруг украинского кризиса — от этимологии до современного состояния и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении», — отметила Захарова.

Дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik также рассказала, что Лавров в ходе интервью озвучил принципиальные подходы нашей страны с учётом установок, данных президентом России Владимиром Путиным. По словам Захаровой, для нас ситуация на Украине — тема номер один с 2014 года.