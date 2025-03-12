Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Трампом

На данный момент нет конкретной информации о времени и месте возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, услышав вопрос, определены ли дата и место переговоров.

Представитель Кремля добавил, что сейчас между РФ и США не существует договорённостей также и о возможной телефонной беседе Путина с главой Белого дома. Вашингтон пока не присылал подобных запросов.