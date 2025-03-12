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12 марта, 09:51

Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Трампом

Песков: Время и место встречи Путина с Трампом пока не определены

На данный момент нет конкретной информации о времени и месте возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, услышав вопрос, определены ли дата и место переговоров.

Представитель Кремля добавил, что сейчас между РФ и США не существует договорённостей также и о возможной телефонной беседе Путина с главой Белого дома. Вашингтон пока не присылал подобных запросов.

«Вы правильно понимаете», — подтвердил Песков вопрос, действительно ли Вашингтон не подавал пока таких запросов.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается устроить переговоры с Владимиром Путиным уже на этой неделе. Американский лидер надеется, что его российский коллега согласится на предложенное прекращение огня на Украине. В свою очередь, Киев заявил о своей готовности немедленно «заткнуть все пушки» на 30 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Владимир Озеров
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