Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:07

Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал раскрывать информацию о контактах с представителями США по украинскому вопросу по мере поступления. По его словам, переговоры с американскими делегатами возможны в ближайшее время, но их имена будут раскрыты журналистам позже.

«По мере того, как состоятся [контакты], мы будем вас информировать», — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Спецпосланника Трампа отстранили от переговоров по конфликту на Украине
Спецпосланника Трампа отстранили от переговоров по конфликту на Украине

Ранее сообщалось, что специальный посланник Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. До этого украинская делегация провела переговоры с американцами в Саудовской Аравии, где Киев якобы высказал готовность остановить огонь на 30 дней. Президент США Дональд Трамп теперь надеется на то, что российский лидер тоже согласится остановить боевые действия. Однако в Кремле не раз говорили, что Россия выполнит задачи СВО, в том числе добьётся денацификации и демилитаризации Украины.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar