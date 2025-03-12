Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал раскрывать информацию о контактах с представителями США по украинскому вопросу по мере поступления. По его словам, переговоры с американскими делегатами возможны в ближайшее время, но их имена будут раскрыты журналистам позже.