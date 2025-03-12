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12 марта, 12:01

В Киеве заявили, что не хотят повторения Минских соглашений

Глава МИД Сибига: Киев не устроят «Минск-3» или «Ялта-2»

Украина стремится к достижению долгосрочного и справедливого мира в конфликте и не приемлет соглашений в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передаёт «Интерфакс-Украина».

«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2», — подчеркнул дипломат.

Также Сибига назвал переговоры с США в Саудовской Аравии историческим событием, подчеркнув, что урегулирование конфликта невозможно без участия иностранных партнёров Киева.

Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было
Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было

Ранее сообщалось, что после переговоров с американской стороной в саудовской Джидде Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Вашингтон выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин поддержит прекращение боевых действий на территории Украины. В Кремле, комментируя предложение, призвали не забегать вперёд.

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Shutterstock / FOTODOM/ PumpedVisuals

Ольга Сливченко
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