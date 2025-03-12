В Киеве заявили, что не хотят повторения Минских соглашений
Глава МИД Сибига: Киев не устроят «Минск-3» или «Ялта-2»
Украина стремится к достижению долгосрочного и справедливого мира в конфликте и не приемлет соглашений в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передаёт «Интерфакс-Украина».
«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2», — подчеркнул дипломат.
Также Сибига назвал переговоры с США в Саудовской Аравии историческим событием, подчеркнув, что урегулирование конфликта невозможно без участия иностранных партнёров Киева.
Ранее сообщалось, что после переговоров с американской стороной в саудовской Джидде Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Вашингтон выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин поддержит прекращение боевых действий на территории Украины. В Кремле, комментируя предложение, призвали не забегать вперёд.
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