В Киеве заявили, что не хотят повторения Минских соглашений

Украина стремится к достижению долгосрочного и справедливого мира в конфликте и не приемлет соглашений в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передаёт «Интерфакс-Украина».