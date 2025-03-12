Сломанная нога помогла бывшему военному сбить украинский дрон в Подмосковье
Сбивший дрон в Подмосковье экс-военный рассказал, что ему помогла сломанная нога
Сломанная нога помогла бывшему военному сбить беспилотник ВСУ выстрелом из ружья в Подмосковье. Шанс был небольшой — с собой у мужчины было всего 3 патрона, сообщает SHOT.
Бывший военный рассказал, как сбил украинский дрон из ружья в Подмосковье. Видео © SHOT
52-летний Александр рассказал телеграм-каналу, что на даче он оказался случайно — заехал накануне массированной атаки почистить ружьё, которое давно не обслуживал, так как в квартире нет нужных для этого условий. В Озёрах осталась его семья. Стрельба из ружья — одно из любимых хобби, отметил Александр.
Звуки, характерные для пролёта БПЛА, мужчина услышал около 04:30 утра. Когда первый дрон пролетел, он зашёл в дом за ружьём, по второму беспилотнику промахнулся, а вот третий сбил. По четвёртому стрелять не стал, потому что он уже пролетал мимо домов. Занять удобную позицию для выстрела помогла сломанная нога — за несколько дней до случившегося он неудачно ударился об дверь. Обломки БПЛА упали в поле и сгорели, ещё часть осколков изрешетила забор его дома.
Александр рассказал, что героем себя не чувствует, мол, выполнял свой долг: сбивать дрон не боялся, в тот момент думал о своих близких и о людях, которые могут погибнуть. Сейчас бывший военный, проработавший более 20 лет в полиции, работает сотрудником службы безопасности в адвокатском бюро.
«Я люблю стрелять, я люблю оружие. Я не фанат оружия, я просто его люблю. Мы постоянно тренируемся, нас, сотрудников безопасности, на различные курсы очень часто посылают, в том числе по стрельбе. Мы всегда готовы к труду и обороне, к защите своей Родины», — подчеркнул Александр.
Напомним, что во время вчерашней массированной атаки ВСУ на Московский регион, бывший военный в одиночку сбил вражеский беспилотник, используя охотничье ружьё. 52-летний Александр имеет опыт участия в боевых действиях, в том числе в горячих точках. Кроме того, мужчина увлекается охотой. Life.ru публиковал фото дрона, который сбил экс-военнослужащий.
SHOT