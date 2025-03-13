5 лайфхаков советских бабушек по воспитанию, благодаря которым в СССР вырастал Настоящий Человек

Немногие вспомнят советское воспитание, но те, кто сможет, пустят скупую ностальгическую слезу. Наши бабушки действительно знали, как вырастить настоящего человека в условиях постоянного дефицита и стеснённых жилищных обстоятельств. Некоторые методы могут сегодня показаться слишком жёсткими, но это всего лишь продукт времени: таковы были нравы советской эпохи. Семейные ценности, чувство собственного достоинства, чёткое понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, уважение к старшим — всё это прививало советское воспитание. Рассказываем хитрости наших бабушек, благодаря которым их слушались и в 5, и в 15, и в 25 лет.

Прежде всего бабушке надо было научить ребёнка самодисциплине

Советское воспитание — учим ребёнка безупречной самодисциплине. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Борис Кавашкин

Дисциплина, аккуратность, гигиена — три кита воспитания в СССР. Советский ребёнок обязательно сразу после пробуждения должен застелить постель, сделать зарядку и почистить зубы, потом — всё остальное. Человек должен выглядеть опрятно, отсюда — знаменитая глажка белья со всех сторон. Минусов у такого подхода к воспитанию нет, так как с детства человек привыкает поддерживать в порядке как свой внешний вид, так и жилище.

Советская бабушка прививала понимание ценности денег, но без фанатизма

Наши бабушки умели и зарабатывать деньги, и тратить их, но никогда не ставили их во главу угла. Фото © ТАСС / Фотохроника / Александр Малаховский

Деньги достаются тяжёлым трудом, и на всё подряд их лучше не тратить. Это понимали везде. Но, в отличие от мира развитого капитализма, в Советском Союзе отсутствовало явление, которое в английском языке носит название paper chase, — фанатичная преданность манимейкингу, когда добыча денег заменяет общечеловеческие ценности, такие как честь, взаимопомощь, сострадание. Наши бабушки как никто знали о том, как трудно жить на продовольственных карточках, поэтому именно они умели откладывать ресурсы даже в самых жёстких ситуациях, не теряя при этом человеческий облик.

Бабушка помогала детям учиться общаться и прививала базовые ценности

Отдать ребёнка в детский сад не так ужасно, как многие привыкли думать. Наши советские бабушки это понимали. Фото © ТАСС / Немрут Багдасарян

Слишком рано отдавать малыша в ясли или детсад сейчас моветон. Если семья не может себе позволить полноценный декрет или вообще «бессрочный отпуск» по уходу за чадом хотя бы для одного из родителей, она считается не такой благополучной, как другие семьи. Но в том, чтобы погружать ребёнка в среду, где он плотно взаимодействует со сверстниками, нет ничего плохого. Наоборот, такой стиль воспитания может дать существенный плюс к социализации и с ранних лет приучить юного гражданина к выживанию в коллективе, а также настроить на правильные ценности, принятые в обществе. Семейное воспитание — это хорошо, но детям важно проводить время и без родительского присмотра.

Бабушки учили детей состраданию

Сострадание — вещь, благодаря которой люди эволюционировали и создали цивилизацию. Наши бабушки в СССР это понимали. Фото © ТАСС / А. Авазов, Горокрик

«Муму» или «Белый Бим Чёрное Ухо» — истории, которые многим наносили немалую психологическую травму. Впечатлительные дети могли неделями плакать от того, насколько жестоко окружающий мир отнёсся к беззащитным животным в этих книгах. Но, несмотря на моральные страдания, раннее соприкосновение с нюансами и жестокостями жизни через литературу развивало важный навык — сострадание, или эмпатию, как сейчас принято говорить. Концепция сострадания в принципе важна для русской литературы, она совершенствовалась ещё с времён Карамзина и Пушкина, а Толстому и Достоевскому позволила стать звёздами мировой литературы. В Советском Союзе эмпатию прививали с раннего детства, включая в школьную программу по литературе произведения, которые были написаны для взрослых двести или триста лет назад.

Бабушки в СССР прививали понимание ценности честного труда

Честный труд облагораживает и делает человека по-настоящему свободным. В СССР это понимали, как никто другой. Фото © ТАСС / Олег Литвин, Альберт Тавакалов

«Это немного, но это честная работа» — так с уверенностью мог сказать о своей трудовой деятельности любой гражданин СССР. Нашим бабушкам была привычна тяжёлая работа, зачастую на советский «рынок труда» они выходили ещё до 18 лет и всю жизнь копили трудовой стаж. При Сталине вообще редко можно было позволить себе два выходных подряд, а пятилетки должны были выполняться за три года, и такой трудовой настрой среди граждан СССР был распространён повсеместно. Наши мамы и бабушки, жившие в СССР, — это именно те люди, кто боролся с ленью и побеждал её. А попытки каким-то образом обхитрить Советское государство строго наказывались и безмерно порицались обществом.