МИД Британии отозвал аккредитацию у российского дипломата

«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата», — сказано в публикации .

В дипломатическом ведомстве также заявили, что их действия обусловлены решением МИД РФ по высылке британских дипломатов и обвинили российскую сторону в преследовании своих послов по якобы необоснованным поводам. «Форин офис» утверждает, будто Россия пытается добиться закрытия представительства Британии на своей территории и у таких действий будут серьёзные последствия. Вместе с тем британский МИД считает важным сохранение дипломатических каналов связи и представительств в РФ, несмотря на все сложности в отношениях между странами.