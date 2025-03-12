МИД Британии отозвал аккредитацию у российского дипломата
Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата. Об этом следует из заявления, опубликованного ведомством.
«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата», — сказано в публикации.
В дипломатическом ведомстве также заявили, что их действия обусловлены решением МИД РФ по высылке британских дипломатов и обвинили российскую сторону в преследовании своих послов по якобы необоснованным поводам. «Форин офис» утверждает, будто Россия пытается добиться закрытия представительства Британии на своей территории и у таких действий будут серьёзные последствия. Вместе с тем британский МИД считает важным сохранение дипломатических каналов связи и представительств в РФ, несмотря на все сложности в отношениях между странами.
Напомним, российские спецслужбы раскрыли двух британских шпионов, собиравших секретные сведения под прикрытием дипломатической деятельности. После этого МИД РФ решил выслать подданных Соединённого королевства Алкеша Одедра и Майкла Скиннера. Впоследствии выяснилось, что супруга последнего Табасум Рашид ранее проходила службу в британском Минобороны и сотрудничала с военными НАТО в Эстонии.
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