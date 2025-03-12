Вэнс: США и РФ в ближайшие дни проведут ряд контактов лично и по телефону
США и Россия собираются провести несколько контактов в ближайшие дни. Они планируют общаться как по телефону, так и в очном формате. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече президента Дональда Трампа с ирландским премьером Михолом Мартином в Белом доме.
«В ближайшие пару дней нам предстоит провести несколько бесед с российской стороной по телефону и, если говорить о некоторых наших представителях, в очном формате», — сказал он/
Также Вэнс подчеркнул, что президент Трамп считает ситуацию благоприятной. Вэнс напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня и теперь США собираются выяснить, какой ответ дат Россия.
Напомним, накануне в Джидде прошла встреча делегаций США и Украины. Переговоры длились девять часов и завершились совместным заявлением. Киев готов пойти на прекращение огня сроком на 30 дней. Президент США выразил надежду, что Россия тоже решит остановить боевые действия на территории Украины.
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