Вэнс: США и РФ в ближайшие дни проведут ряд контактов лично и по телефону

США и Россия собираются провести несколько контактов в ближайшие дни. Они планируют общаться как по телефону, так и в очном формате. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече президента Дональда Трампа с ирландским премьером Михолом Мартином в Белом доме.

«В ближайшие пару дней нам предстоит провести несколько бесед с российской стороной по телефону и, если говорить о некоторых наших представителях, в очном формате», — сказал он/