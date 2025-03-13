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Регион
12 марта, 23:07

МИД Британии призвал Россию прекратить взаимную высылку дипломатов

МИД Великобритании считает важным поддержание дипломатических отношений с Россией. Дипломатическое ведомство выступило с предложением завершить практику взаимной высылки дипломатов.

Дополнение появилось в заявление Форин-офиса о лишении аккредитации одного из сотрудников российского посольства и его супруги. Лондон объяснил эти действия «сложными двусторонними отношениями» с Москвой, упомянул СВО и «враждебные» действия, исходящие от российской стороны. Несмотря на эти обстоятельства, в британском правительстве уверены, что необходимо сохранить каналы общения и дипломатические представительства.

Представителя британского посольства вызвали в МИД РФ после шпионского скандала
Представителя британского посольства вызвали в МИД РФ после шпионского скандала

«Мы считаем этот инцидент завершённым и призываем Россию поступить аналогично», — заявили в британском МИД.

Они предупредили, что любые новые действия со стороны Москвы будут расценены как эскалация и получат соответствующий ответ.

Ранее в МИД России предупредили, что Лондон получит ответ, если пойдёт на эскалацию после шпионского скандала. Напомним, ФСБ раскрыла деятельность двух британских шпионов, собиравших секретные сведения под прикрытием посольства в Москве.

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Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Лия Мурадьян
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