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Регион
13 марта, 01:21

Захарова словами дело труба ответила Сырскому, заявившему о манёврах под Суджей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о манёврах под Суджей. Она напомнила об успехе операции «Поток», которая помогла выбить боевиков из населённого пункта.

«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба»,написала Захарова в Telegram-канале.

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Такое заявление последовало после того, как Сырский сообщил, что украинские силы «осуществляют манёвр по занятию выгодных рубежей обороны».

Напомним, около 800 солдат ВС РФ использовали газовую трубу для доступа к оккупированной украинскими формированиями Судже в Курской области. Бойцы преодолели путь за полтора дня. Однако им пришлось ждать ещё около пяти суток — с 2 по 8 марта. Утром 8 марта стартовал штурм. Операция по освобождению Суджи получила название «Поток».

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Telegram / Мария Захарова

Лия Мурадьян
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