Захарова словами дело труба ответила Сырскому, заявившему о манёврах под Суджей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о манёврах под Суджей. Она напомнила об успехе операции «Поток», которая помогла выбить боевиков из населённого пункта.
«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба», — написала Захарова в Telegram-канале.
Такое заявление последовало после того, как Сырский сообщил, что украинские силы «осуществляют манёвр по занятию выгодных рубежей обороны».
Напомним, около 800 солдат ВС РФ использовали газовую трубу для доступа к оккупированной украинскими формированиями Судже в Курской области. Бойцы преодолели путь за полтора дня. Однако им пришлось ждать ещё около пяти суток — с 2 по 8 марта. Утром 8 марта стартовал штурм. Операция по освобождению Суджи получила название «Поток».
Telegram / Мария Захарова