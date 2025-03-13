Захарова словами дело труба ответила Сырскому, заявившему о манёврах под Суджей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о манёврах под Суджей. Она напомнила об успехе операции «Поток», которая помогла выбить боевиков из населённого пункта.

«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба», — написала Захарова в Telegram-канале.