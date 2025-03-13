Минобороны РФ показало видео из освобождённой Малой Локни под Курском
Минобороны России опубликовало кадры освобождённого населённого пункта Малая Локня в Курской области. Бойцы группировки «Север» также рассказали о подготовке и проведении операции по выбиванию врага из приграничного села.
Кадры из освобождённой Малой Локни в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В ходе боёв за Малую Локню нашим парням удалось восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. ВСУ, как сообщается, потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также не менее сотни военнослужащих.
«Эвакуировав гражданский персонал и заключённых, защитники заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней», — добавили в военном ведомстве.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Российской Федерации получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. А 12 марта российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город освобождён.
Telegram / Минобороны РФ