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13 марта, 08:55

Минобороны РФ показало видео из освобождённой Малой Локни под Курском

Минобороны России опубликовало кадры освобождённого населённого пункта Малая Локня в Курской области. Бойцы группировки «Север» также рассказали о подготовке и проведении операции по выбиванию врага из приграничного села.

Кадры из освобождённой Малой Локни в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ходе боёв за Малую Локню нашим парням удалось восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. ВСУ, как сообщается, потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также не менее сотни военнослужащих.

«Эвакуировав гражданский персонал и заключённых, защитники заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней», — добавили в военном ведомстве.

Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области
Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Российской Федерации получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. А 12 марта российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город освобождён.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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