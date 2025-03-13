Минобороны РФ показало видео из освобождённой Малой Локни под Курском

Минобороны России опубликовало кадры освобождённого населённого пункта Малая Локня в Курской области. Бойцы группировки «Север» также рассказали о подготовке и проведении операции по выбиванию врага из приграничного села.

Кадры из освобождённой Малой Локни в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ходе боёв за Малую Локню нашим парням удалось восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. ВСУ, как сообщается, потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров, а также не менее сотни военнослужащих.