Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 марта, 08:27

Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотникам

Россия сегодня является мировым лидером в области беспилотных систем, а страны НАТО только собираются перенять опыт боёв на Украине и разрабатывать собственные дроны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем», — говорится в сообщении издания.

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Кстати, ВС РФ применяют в зорне СВО уникальный беспилотник и интересным названием — «Князь Вандал Новгородский». Эти БПЛА уже уничтожили натовской техники на миллионы долларов. А в начале 2025 года в России наладили серийное производство этих дронов на оптоволокне.

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Ясная цель. Российские учёные повысили точность наведения дронов
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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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