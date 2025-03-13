Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотникам
Россия сегодня является мировым лидером в области беспилотных систем, а страны НАТО только собираются перенять опыт боёв на Украине и разрабатывать собственные дроны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем», — говорится в сообщении издания.
Кстати, ВС РФ применяют в зорне СВО уникальный беспилотник и интересным названием — «Князь Вандал Новгородский». Эти БПЛА уже уничтожили натовской техники на миллионы долларов. А в начале 2025 года в России наладили серийное производство этих дронов на оптоволокне.
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ТАСС / Алексей Коновалов