Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотникам

Россия сегодня является мировым лидером в области беспилотных систем, а страны НАТО только собираются перенять опыт боёв на Украине и разрабатывать собственные дроны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем», — говорится в сообщении издания.