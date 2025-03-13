В Кремле выразили уверенность, что Курская область скоро будет освобождена
Российские войска стремятся к скорейшему освобождению Курской области, но действуют так, чтобы максимально сохранить жизни своих бойцов и мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена», — подчеркнул он.
Напомним, накануне вечером командование войсковой группы «Север» доложило Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. А сегодня, 13 марта, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов Курской области, в том числе города Суджа.
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