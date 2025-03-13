Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
13 марта, 09:16

В Кремле выразили уверенность, что Курская область скоро будет освобождена

Российские войска стремятся к скорейшему освобождению Курской области, но действуют так, чтобы максимально сохранить жизни своих бойцов и мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена», — подчеркнул он.

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Напомним, накануне вечером командование войсковой группы «Север» доложило Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. А сегодня, 13 марта, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов Курской области, в том числе города Суджа.

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Shutterstock / FOTODOM / E.O.

Александра Вишнякова
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