Суд подтвердил взыскание более 350 миллиардов рублей с «крабового короля» Кана
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на тему пересмотра взыскания более 350 миллиардов рублей с «крабового короля» Олега Кана. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителя арбитра.
«Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы Кана и других ответчиков для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — сказали в пресс-службе.
Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура подала иск о взыскании 358 миллиардов рублей с «крабового короля» и его подельников. Летом 2023 года прокуроры передали в суд дело против бизнесмена об организации преступного сообщества, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Кроме того, Олега Кана обвиняют в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сейчас предприниматель объявлен в международный розыск. Ранее некоторые СМИ утверждали, что он перебрался в Британию. Его защита в суде заявляет, что самого бизнесмена уже давно нет в живых, однако в прокуратуре считают, что смерть Кана вполне могла быть инсценирована. Подробнее о том, чем прославился бизнесмен, получивший в народе оригинальное прозвище, — в нашем материале.