Стало известно о липовой справке от нарколога у протаранившего остановку в Казани водителя
МВД: Протаранивший остановку в Казани водитель мог подделать справки от нарколога
Водитель такси, протаранившего автобусную остановку в Казани, мог подделать справки медицинского освидетельствования психиатра-нарколога. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
«Установлен факт использования подозреваемым, водителем транспортного средства, выехавшего на остановку, поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога», — говорится в сообщении.
На данный момент водитель такси арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Напомним, несколько дней назад в Казани легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате этого пострадали 11 человек, среди них есть ребёнок, его госпитализировали. Ранее водитель легковушки многократно подвергался административным наказаниям за употребление психотропных веществ. В этот раз у него вновь обнаружили следы наркотиков в крови.
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