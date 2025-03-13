В последние дни Украина буквально озверела. Киев с помощью терактов пытается доказать способность вести переговоры с позиции силы, однако это слабость. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат объяснила осатанелое поведение неонацистского киевского режима желанием показать возможность вести переговоры с позиции силы на фоне ежедневных огромных потерь.

«На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность, да по сути свой конец», — указала представитель МИД России на брифинге.

Также дипломат подчеркнула, что международные организации проигнорировали преступление ВСУ в селе Черкасское Поречное в Курской области, где украинские военные жестоко убили местных жителей. Захарова задала вопрос мировым «правочеловекам», якобы обеспокоенным судьбами гражданского населения. Она поинтересовалась, действительно ли они не замечают происходящего на оккупированной ВСУ территории России или замечают, но отворачиваются?