Пела для Николая II, шпионила для СССР и погибла от пыток в Париже: Невероятная история «курского соловья» Надежды Плевицкой

Надежда Плевицкая родилась 17 января 1884 года в селе Винниково Курского уезда. Тогда ничто не предвещало, что крестьянская дочь станет одной из самых любимых оперных певиц в стране. Репертуаром Надежды были русские бытовые, народные, цыганские песни, а также романсы — куда без них! Жизнь её закончилась внезапно и трагично. Сейчас мы об этом расскажем.

Детство Надежды Плевицкой

Надежда Плевицкая — гениальная российская оперная певица. Фото © Wikipedia

Надежда Плевицкая родилась в крестьянской семье. Её отец Василий Винников был николаевским солдатом — раньше система призыва в России была рекрутской, по жребию от каждой деревни выбирали одного мужчину, который был обязан служить в армии 25 лет. Не каждый рекрут доживал до окончания срока службы, но отцу Плевицкой (на тот момент Винниковой) повезло: он получил ранение и спустя 18 лет службы был отписан на гражданку. В деревне его прозвали Солдатом, несмотря на инвалидность, мужчине удалось построить крепкое хозяйство и воспитать пятерых детей. Надежда была последним ребёнком. В 11 лет девочку отдали в церковно-приходскую школу. По собственным словам, Дёжка «горькими слезами выплакала у матери разрешение ходить в школу». Её мать была неграмотной и не понимала, зачем учиться. Через три года жизнь Надежды круто изменилась: основным занятием стала музыка.

Начало карьеры «курского соловья»

Надежда Плевицкая (в девичестве Винникова) родилась в крестьянской семье. Фото © Wikipedia

Однажды Надежда послушала хор Курского Свято-Троицкого женского монастыря и сразу загорелась идеей: сама станет певицей! Родители были не против: отправить дочь в святое место послушницей — это благоговейно. Девушке очень понравилось петь в хоре, но жизненный уклад монастыря ей претил: она видела мелкие грешки, которые совершали монахини, и не могла смириться с таким лицемерием. Дёжку не так воспитывали: дома нельзя было ругаться словом «чёрт», а за ложь строго наказывали.

Ситуация изменилась, когда юная послушница случайно оказалась в Курске на выступлении цирка. Тот привлёк её гораздо больше, чем монастырь, и она напросилась «в акробатки». Вскоре о циркачестве дочери узнала мать и со скандалом забрала чадо из труппы. В монастырь было уже не вернуться — но не беда, так как Надежду пригласила в свой женский хор Александра Липкина. Поначалу та была обычной хористкой, но вскоре ей начали давать и сольные партии. А потом хор Липкиной распался.

Надежда не унывала: с таким феноменальным голосом ей было где работать. К тому же Надежде помогал первый муж, балерун Эдмунд Плевицкий, подаривший ей свою фамилию. Вскоре Надежду пригласили в Хор лапотников Манкевича. Её единственную не заставляли там выступать в лаптях: крестьянской дочери очень шли элегантные городские платья. Вместе с хором Плевицкие оказались в Санкт-Петербурге.

Всенародное признание Надежды Плевицкой

После карьеры ресторанной певицы в знаменитом «Яре» Плевицкую признала вся Россия. Фото © Wikipedia

Спустя пять лет карьеры хор Манкевича пришлось оставить, и супруги Плевицкие переехали в Москву. Там Надежда устроилась певицей в знаменитый и доныне существующий ресторан «Яръ», которым тогда владел крестьянин по сословию и официант по профессии Алексей Акимович Судаков. Он принял Дёжку как собственную сестру: защищал её от посягательств посетителей, удостоверялся, что весь ресторан застывал в тишине, когда Плевицкая начинала петь. Именно «Яръ» стал трамплином для её всенародной славы. Свободное на европейский манер поведение Надежды и выдающийся вокальный дар привлекали посетителей: всем было интересно посмотреть, как поёт в ресторане бывшая послушница.

Однажды выступление Надежды на ярмарке в Нижнем Новгороде посетил великий оперный певец Леонид Собинов. Это было началом настоящей всенародной славы Надежды Плевицкой. С карьерой ресторанной певички было покончено. Дёжка теперь была серьёзным оперным исполнителем в диапазоне меццо-сопрано. Она стала солисткой Московской консерватории, подружилась с Шаляпиным, заключила дорогостоящие контракты на концерты по всей Российской империи. А однажды выступила перед царской семьёй. Николай II отреагировал на её талант так:

Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть. Я много слышал учёных соловьёв, но они пели для уха, а вы поёте для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда. Николай II Император

С лёгкой руки императора Надежду стали звать «курским соловьём». Её гонорары доходили до 50 тысяч рублей в год, и это баснословная сумма в те времена, когда полугодовая аренда однокомнатных апартаментов в Москве обходилась в 100 рублей. Надежда стала заниматься благотворительностью, поддерживать крестьянские семьи. Эдмунд не выдержал такой славы жены: он сам был человеком творческим, стал ревновать и даже немного завидовать, а потом подал на развод. Знаменитую фамилию он бывшей жене оставил. А перед Первой мировой Плевицкая вышла замуж за лейтенанта Шангина и поехала с ним вместе на фронт — служить сиделкой. Вскоре он умер на войне.

Эмиграция Надежды Плевицкой

Плевицкую взяли в плен белогвардейцы, она влюбилась в их генерала, и пришлось надолго покинуть родину. Фото © Wikipedia

Кардинальные изменения ждали и саму Россию. Случилась большевистская революция, главного фаната Плевицкой расстреляли вместе со всей семьёй. За ней последовала Гражданская война, во время которой Надежда с безупречным для большевиков происхождением пела для красноармейцев. Солдаты любили Плевицкую: ей было просто найти с ними общий язык, ведь до революции у них было одно и то же сословие. Но в 1919 году «курский соловей» попала в плен к белогвардейцам Корнилова. Там она влюбилась в генерала Николая Скоблина, что был на восемь лет её младше. Скоблин ответил взаимностью и стал её преданным спутником на всю свободную жизнь.

Вместе с Николаем Надежда переехала в Турцию: 1920 год отметился поражением армии Врангеля. Из Турции любовники переехали в Болгарию, где официально венчались. Из Болгарии они переехали в Германию, а потом в Париж. Во Франции Плевицкая пользовалась тем же успехом, что и на родине: русские песни как раз были тогда в моде. «Плевицкомания» захватила Париж.

Работа на СССР

В 1930 году бывший сослуживец мужа Надежды Плевицкой втянул супругов в работу на ОГПУ. Фото © Wikipedia

Счастье длилось недолго. Вскоре чете Скоблин – Плевицкая пришлось взвалить на себя важную общественную работу. В 1930 году в Париж приехал бывший сослуживец Скоблина Пётр Ковальский. На самом деле он был агентом ОГПУ и путешествие для него не было весёлой поездкой. Ковальский должен был следить за членами организации «Русский общевойсковой союз», или РОВС. Членом РОВСа был сам Скоблин, и из-за этого у него могли быть большие проблемы на родине. Но Пётр сыграл на тоске по дому, которую, конечно же, испытывали все эмигранты. Он зачитал Надежде и Николаю постановление ЦИК СССР об их амнистии. Супруги подписали документ, согласно которому становились сотрудниками ИНО ОГПУ СССР. Во время своей работы им удалось поделиться со Страной Советов множеством интересной информации о планах РОВСа, а некоторые теракты благодаря им удалось предотвратить. Вскоре ОГПУ припасло для них действительно серьёзную задачу.

Глава РОВСа Евгений Миллер был фанатом Гитлера. Его ненависть к Советам была сильнее здравого смысла. Все участники РОВСа присоединились бы к Гитлеру в случае войны. В 1937 году ОГПУ решило: с Миллером пора покончить. Николай Скоблин под предлогом встречи с немецким военным атташе по балканским странам вывез генерала прямиком в руки агентов ОГПУ. Миллера ожидал суд в СССР, Скоблина — во Франции. Но Николай пропал без вести, и французы взяли под стражу его жену. Надежда Плевицкая была приговорена к 20 годам каторги и попала в тюрьму города Ренн. Вскоре Францию захватила нацистская Германия, Дёжку пытали гестаповцы, от пыток она скончалась. Фашисты не оставили легендарную певицу в покое даже после смерти: вскоре после похорон провели эксгумацию, обследовали тело и перезахоронили.

Наследие Надежды Плевицкой

В селе Винниково Курской области в 2009 году был открыт музей Плевицкой. Фото © Wikipedia / Radioaktive

В 1915 и 1916 году режиссёр Владимир Гардин снял два фильма: «Крик жизни» и «Власть тьмы». Главную роль в них играла Надежда Плевицкая. После революции их перемонтировали в одну картину под названием «Агафья». В Госфильмофонде есть копии этих картин. Писатель Набоков описал историю Плевицкой в «Помощнике режиссёра», а поэт Александр Блок восхищался её пением на страницах своих записных книжек. Сама Плевицкая написала две автобиографические книги: «Дёжкин карагод» в 1924 году и «Мой путь с песней» в 1929 году. В них она писала такие строки:

Русская песня — простор русских небес. Русская песня — тоска степей, удаль ветра. Русская песня не знает рабства. Нет такого музыканта, который мог бы записать музыку русской души. Нотной бумаги, нотных знаков не хватит, несметные сокровища там хранятся — только ключ надо знать, чтобы отворить сокровищницу. Надежда Плевицкая Оперная певица