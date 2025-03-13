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13 марта, 14:06

Песков рассказал, какой сигнал дал визит Путина в военной форме в Курскую область

Песков: Путин в военной форме дал сигнал решимости освободить Курскую область

Путин во время посещения Курской области. Обложка © Kremlin.ru

Путин во время посещения Курской области. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим появлением в военной форме продемонстрировал решимость скорее закончить операцию по освобождению Курской области. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков про наряд Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить вот этот отдельный участок, операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера, вошла в заключительную стадию, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вдохнуть спокойно», — отметил Песков.

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Напомним, 12 марта Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала там боевых действий в 2024 году. В рамках данной поездки он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Лидер РФ акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы. Глава государства приехал в штаб в военной форме.

Николай Рюмин
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