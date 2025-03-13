Песков рассказал, какой сигнал дал визит Путина в военной форме в Курскую область

Президент России Владимир Путин своим появлением в военной форме продемонстрировал решимость скорее закончить операцию по освобождению Курской области. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить вот этот отдельный участок, операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера, вошла в заключительную стадию, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вдохнуть спокойно», — отметил Песков.