Песков рассказал, какой сигнал дал визит Путина в военной форме в Курскую область
Песков: Путин в военной форме дал сигнал решимости освободить Курскую область
Путин во время посещения Курской области. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин своим появлением в военной форме продемонстрировал решимость скорее закончить операцию по освобождению Курской области. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков про наряд Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить вот этот отдельный участок, операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера, вошла в заключительную стадию, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вдохнуть спокойно», — отметил Песков.
Напомним, 12 марта Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала там боевых действий в 2024 году. В рамках данной поездки он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Лидер РФ акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы. Глава государства приехал в штаб в военной форме.