Скоро вернутся в строй: Стало известно о состоянии участников операции «Поток»
Алаудинов: Госпитализированные участники операции «Поток» идут на поправку
Участники операции «Поток» на территории Суджи чувствуют себя хорошо и уже готовятся вернуться в строй. О состоянии госпитализированных военных и бойцов спецназа ТАСС рассказал генерал-майор Апти Алаудинов.
«Чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь. Думаю, что в ближайшее время они встанут в строй», — отметил командир «Ахмата».
Напомним, 8 марта российские бойцы начали дерзкий рейд в тылу Вооружённых сил Украины в Судже, использовав газопроводную трубу Уренгой – Помары – Ужгород. Участниками операции стали 800 человек, включая группу Аида из спецназа «Ахмат» и военных 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день бойцы установили флаг РФ на здание администрации города.
Telegram / Александр Хинштейн