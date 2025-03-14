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14 марта, 01:16

Скоро вернутся в строй: Стало известно о состоянии участников операции «Поток»

Алаудинов: Госпитализированные участники операции «Поток» идут на поправку

Участники операции «Поток» на территории Суджи чувствуют себя хорошо и уже готовятся вернуться в строй. О состоянии госпитализированных военных и бойцов спецназа ТАСС рассказал генерал-майор Апти Алаудинов.

«Чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь. Думаю, что в ближайшее время они встанут в строй», — отметил командир «Ахмата».

Новости СВО. Освобождены Суджа и Гончаровка, боевиков ВСУ разматывают в Шевченко, Путин озвучил условия перемирия, 14 марта
Новости СВО. Освобождены Суджа и Гончаровка, боевиков ВСУ разматывают в Шевченко, Путин озвучил условия перемирия, 14 марта

Напомним, 8 марта российские бойцы начали дерзкий рейд в тылу Вооружённых сил Украины в Судже, использовав газопроводную трубу Уренгой – Помары – Ужгород. Участниками операции стали 800 человек, включая группу Аида из спецназа «Ахмат» и военных 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день бойцы установили флаг РФ на здание администрации города.

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Telegram / Александр Хинштейн

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