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14 марта, 10:16

В Финляндии заявили о правильности позиции Путина по Украине

Финский профессор Кангаспуро: Путин принял верное решение по перемирию на Украине

Президент России Владимир Путин принял верное решение по прекращению огня на Украине. Таким мнением поделился профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, сообщает финское издание Iltalehti.

«РФ не находится под давлением, чтобы поспешно согласиться на прекращение огня, потому что у неё есть преимущество на фронте», — отметил Кангаспуро.

По словам специалиста, слова российского лидера закономерно вытекают из его предыдущих высказываний. Он считает, что в текущей ситуации Москва не видит смысла в скорейшем достижении временного прекращения огня без предварительного согласования ряда принципиальных моментов.

Следовательно, Путин не отклонил идею перемирия как таковую, но обозначил ряд существенных уточнений, требующих дальнейшего рассмотрения и согласования, добавил Кангаспуро.

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Накануне Владимир Путин объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Кроме того, он отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию.


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Life.ru

Наталья Демьянова
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