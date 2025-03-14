В Финляндии заявили о правильности позиции Путина по Украине

Президент России Владимир Путин принял верное решение по прекращению огня на Украине. Таким мнением поделился профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, сообщает финское издание Iltalehti.

«РФ не находится под давлением, чтобы поспешно согласиться на прекращение огня, потому что у неё есть преимущество на фронте», — отметил Кангаспуро.

По словам специалиста, слова российского лидера закономерно вытекают из его предыдущих высказываний. Он считает, что в текущей ситуации Москва не видит смысла в скорейшем достижении временного прекращения огня без предварительного согласования ряда принципиальных моментов.