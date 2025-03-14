Российских селебрити и коммерсантов, которые не вылазят с лыжного курорта в Куршевеле (Франция), следует проверить на соблюдение российского законодательства. С таким предложением в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что Франция обладает исключительно антироссийской позицией, а её руководство хочет уничтожить часть российских граждан. Милонов считает, что отдых в Куршевеле гораздо хуже печально известной «голой вечеринки», поскольку эти люди едут праздновать жизнь и пить шампанское в страну, власти которой открыто призывают убивать наших соотечественников.

При этом многие из богачей подстраховываются, заказывая за 20 тысяч евро вынос российского флага, который во Франции никому не нужен, отметил Милонов. Парламентарий добавил, что далее эти деньги идут на оплату налогов, на которые в дальнейшем Париж закупит оружие для Украины.

«Из которого будут пытаться убить тех настоящих русских, а не этих вырожденцев. Настоящих русских, которые не могут себе позволить поехать в Куршевель, но которые, видя, что в стране сложное положение, пошли её защищать. Русские, которые находятся в Курске, — настоящие, а этим даже можно больше русскими себя не называть», — разразился депутат.