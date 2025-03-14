«Неизбежно произойдёт»: Политолог предупредил о грязных планах Киева на перемирие
Эксперт Джаралла уверен, что Украина попробует нарушить перемирие
Если Россия и Украина всё же договорятся о перемирии, Киев точно попытается его нарушить. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал политолог Владимир Джаралла.
«Допустим, мы идем на заключение «30-дневного мира». Но Украина его нарушает. И делает то, что хорошо умеет – обвиняет Москву: мол, это русские сами себя обстреляли. Это практически неизбежно произойдёт», — утверждает эксперт.
По его мнению, Киев привлечёт к переговорам Лондон и Париж. Устроив провокацию, украинские власти начнут говорить, что для установления виновных надо созвать комиссию, в которую, разумеется, войдут их европейские союзники. Европа очень любит решать вопросы Украины, добавил политолог.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин согласился заключить перемирие, но с определёнными условиями. Он потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, указав на то, что Киев может воспользоваться этими 30 днями для перевооружения и усиления мобилизации. Владимир Зеленский заявил, что все эти слова — манипуляция и назвал российского лидера «предсказуемым».
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