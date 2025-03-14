«Неизбежно произойдёт»: Политолог предупредил о грязных планах Киева на перемирие

Если Россия и Украина всё же договорятся о перемирии, Киев точно попытается его нарушить. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал политолог Владимир Джаралла.

«Допустим, мы идем на заключение «30-дневного мира». Но Украина его нарушает. И делает то, что хорошо умеет – обвиняет Москву: мол, это русские сами себя обстреляли. Это практически неизбежно произойдёт», — утверждает эксперт.