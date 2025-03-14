Советники Шольца, Стармера и Макрона экстренно направились в Вашингтон

Советники по безопасности лидеров трёх европейских государств срочно отправились в Соединённые Штаты с неанонсированными визитами. Речь идёт о представителях Германии, Великобритании и Франции, стало известно Die Welt.

По данным газеты, советник канцлера ФРГ по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер срочно направился в Вашингтон для встречи с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. Компанию ему на переговорах составят советник британского премьера Джонатан Пауэлл и советник президента Франции Эмманюэль Бонн.