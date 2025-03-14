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14 марта, 19:39

Советники Шольца, Стармера и Макрона экстренно направились в Вашингтон

Welt: Советники лидеров Германии, Франции и Британии срочно отправились в США

Советники по безопасности лидеров трёх европейских государств срочно отправились в Соединённые Штаты с неанонсированными визитами. Речь идёт о представителях Германии, Великобритании и Франции, стало известно Die Welt.

По данным газеты, советник канцлера ФРГ по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер срочно направился в Вашингтон для встречи с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. Компанию ему на переговорах составят советник британского премьера Джонатан Пауэлл и советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

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Напомним, что после недавней встречи с Дональдом Трампом в Белом доме генсек НАТО Марк Рютте окончательно похоронил надежды Украины на вступление в альянс. Решение руководства блока удивило киевскую верхушку.

Обложка ©

Unsplash / Michael Schofield

Илья Пушкарев
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