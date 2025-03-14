Советники Шольца, Стармера и Макрона экстренно направились в Вашингтон
Welt: Советники лидеров Германии, Франции и Британии срочно отправились в США
Советники по безопасности лидеров трёх европейских государств срочно отправились в Соединённые Штаты с неанонсированными визитами. Речь идёт о представителях Германии, Великобритании и Франции, стало известно Die Welt.
По данным газеты, советник канцлера ФРГ по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер срочно направился в Вашингтон для встречи с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. Компанию ему на переговорах составят советник британского премьера Джонатан Пауэлл и советник президента Франции Эмманюэль Бонн.
Напомним, что после недавней встречи с Дональдом Трампом в Белом доме генсек НАТО Марк Рютте окончательно похоронил надежды Украины на вступление в альянс. Решение руководства блока удивило киевскую верхушку.
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