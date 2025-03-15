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Регион
15 марта, 06:15

В Германии оценили фиаско Киева в Курской области

Полковник Рихтер: Вторжение в Курскую область стоило Киеву больших резервов

Киев бросил огромные резервы на вторжение в Курскую область, ослабив собственные позиции на Донбассе. С таким мнением выступил полковник Бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.

«Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов», — считает эксперт.

Рихтер добавил, что с нынешним положением в Курской области, переговорная способность Киева на тему обмена территорий полностью испарилась. Сейчас у украинцев есть одна задача — целыми выбраться из окружения и спасти свою жизнь.

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Уже 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области находится под полным контролем России и что группировка ВСУ оказалась в окружении. Он уже посетил один из командных пунктов, отвечающих за управление российскими войсками в этом регионе. Вскоре американский лидер Дональд Трамп попросил лидера РФ пощадить окружённых солдат. Путин согласился, но с условием полного разоружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Николай Рюмин
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