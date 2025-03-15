Киев бросил огромные резервы на вторжение в Курскую область, ослабив собственные позиции на Донбассе. С таким мнением выступил полковник Бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.

«Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов», — считает эксперт.