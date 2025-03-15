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15 марта, 07:36

Посол объяснил возмущение Захаровой после слов президента Италии

Парамонов: Реакция Захаровой на слова Маттареллы была защитой от нападок на РФ

Посол России в Риме Алексей Парамонов, которого ранее вызвал МИД Италии в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны представительницы дипведомства РФ Марии Захаровой, прокомментировал произошедшее. По словам дипломата, Россия лишь демонстрировала реакцию защиты на нападки извне.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, её руководства и народа, ещё более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — заявил посол в комментарии российским журналистам.

Дипломат порекомендовал итальянским коллегам рассматривать реакцию России в качестве защиты, а не «словесной атаки». Он также уточнил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию важности продуктивного использования имеющихся дипломатических каналов «в целях предотвращения серьёзных недопониманий и конфликтных ситуаций в двусторонних отношениях».

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Напомним, в своём заявлении о Маттарелле Захарова напомнила о недавнем высказывании французского лидера Эмманюэля Макрона. Именно он рассуждал о расширении ядерного зонтика страны на весь европейский континент, подчеркнула дипломат. Вскоре после этого Италия вызвала посла России.

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Telegram / МИД России

Мария Любицкая
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