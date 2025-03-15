Посол объяснил возмущение Захаровой после слов президента Италии

Посол России в Риме Алексей Парамонов, которого ранее вызвал МИД Италии в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны представительницы дипведомства РФ Марии Захаровой, прокомментировал произошедшее. По словам дипломата, Россия лишь демонстрировала реакцию защиты на нападки извне.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, её руководства и народа, ещё более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — заявил посол в комментарии российским журналистам.