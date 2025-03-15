В США уволят спецпосланника по вопросам заложников Адама Белера
Адам Белер. Обложка © ТАСС / Stefani Reynolds
Специальный посланник лидера США Дональда Трампа по вопросам заложников Адам Белер оставит свою должность. Об этом заявил портал Axios со ссылкой на Белый дом.
Сообщается, что увольнение с этой позиции запланировано из-за того, что Белера хотят поставить на более высокую должность. Также к нему приковано много внимания из-за прямого участия в переговорах с ХАМАС на тему освобождения заложников и мира в Газе.
Ранее спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российским лидером, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщили в Кремле. Сообщается, что американец ждал восемь часов, пока Путин общался с белорусским коллегой.