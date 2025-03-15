В США уволят спецпосланника по вопросам заложников Адама Белера

Специальный посланник лидера США Дональда Трампа по вопросам заложников Адам Белер оставит свою должность. Об этом заявил портал Axios со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что увольнение с этой позиции запланировано из-за того, что Белера хотят поставить на более высокую должность. Также к нему приковано много внимания из-за прямого участия в переговорах с ХАМАС на тему освобождения заложников и мира в Газе.