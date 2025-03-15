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15 марта, 09:52

В США уволят спецпосланника по вопросам заложников Адама Белера

Адам Белер. Обложка © ТАСС / Stefani Reynolds

Адам Белер. Обложка © ТАСС / Stefani Reynolds

Специальный посланник лидера США Дональда Трампа по вопросам заложников Адам Белер оставит свою должность. Об этом заявил портал Axios со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что увольнение с этой позиции запланировано из-за того, что Белера хотят поставить на более высокую должность. Также к нему приковано много внимания из-за прямого участия в переговорах с ХАМАС на тему освобождения заложников и мира в Газе.

Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф
Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф

Ранее спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российским лидером, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщили в Кремле. Сообщается, что американец ждал восемь часов, пока Путин общался с белорусским коллегой.

Николай Рюмин
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