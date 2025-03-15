«Как доктор Франкенштейн»: Мать погибшей на тату-сеансе модели требует посадить мастера в тюрьму

Семья 24-летней модели Леи из Санкт-Петербурга, умершей на тату-сеансе, не согласна с приговором и подаст апелляцию. Мать погибшей рассказала, что мастер ввела четыре ампулы анестетика, хотя не имела необходимого медобразования. Об этом сообщает kp.ru.

Погибшая модель. Фото © SHOT

«Пусть это и убийство по неосторожности, но условный срок — это мало. Люди без медобразования не могут брать на себя такую ответственность: ставить уколы, резать языки, уши людям. Если ты как доктор Франкенштейн, то неси ответственность за это. Условный срок никак не поможет ей осознать, что она натворила», — поделилась женщина.