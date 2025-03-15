«Как доктор Франкенштейн»: Мать погибшей на тату-сеансе модели требует посадить мастера в тюрьму
Kp.ru: Мать умершей на тату-сеансе модели из Петербурга обжалует приговор
Семья 24-летней модели Леи из Санкт-Петербурга, умершей на тату-сеансе, не согласна с приговором и подаст апелляцию. Мать погибшей рассказала, что мастер ввела четыре ампулы анестетика, хотя не имела необходимого медобразования. Об этом сообщает kp.ru.
Погибшая модель. Фото © SHOT
«Пусть это и убийство по неосторожности, но условный срок — это мало. Люди без медобразования не могут брать на себя такую ответственность: ставить уколы, резать языки, уши людям. Если ты как доктор Франкенштейн, то неси ответственность за это. Условный срок никак не поможет ей осознать, что она натворила», — поделилась женщина.
Она также добавила, что наняла адвоката, взяв кредиты. Семья торопится подать апелляцию, потому что на это осталось мало времени. По словам матери Леи, мастер даже не попыталась связаться с ней, чтобы объясниться.
Напомним, что в 2024 году модель из Петербурга пережила клиническую смерть на сеансе у татуировщика. Врачи констатировали отравление новокаином тяжёлой степени. Спасти девушку не удалось. Тату-мастера приговорили к условному сроку. По словам задержанной, она не знала об аллергии Леи, вводя препарат.
Life.ru / Kandinsky 3.1