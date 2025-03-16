Чтобы гарантировать безопасность населения Курской области, Российской армии нужно пробиться в Сумскую область Украины. Об этом в беседе с aif.ru сообщил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости создать зону безопасности вдоль всей границы нашей страны.

«Чтобы ВСУ своей ствольной артиллерией – американскими гаубицами М777, французскими «Цезарями» и польскими «Крабами», чьи снаряды могут лететь на 40 км, до российской территории не добивали», — пояснил военный.