Российский генерал рассказал, какие территории наша армия может взять без боя
Генерал Бужинский: РФ может взять без боя неосвобождённые земли новых регионов
Чтобы гарантировать безопасность населения Курской области, Российской армии нужно пробиться в Сумскую область Украины. Об этом в беседе с aif.ru сообщил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости создать зону безопасности вдоль всей границы нашей страны.
«Чтобы ВСУ своей ствольной артиллерией – американскими гаубицами М777, французскими «Цезарями» и польскими «Крабами», чьи снаряды могут лететь на 40 км, до российской территории не добивали», — пояснил военный.
Для этого ВС РФ достаточно будет выйти к пригороду Сум и Харькова. Бужинский считает, что Армия России может обеспечить контроль над территориями в новых регионах без ведения боевых действий, договорившись об их обмене на буферную зону в Сумской и Харьковской областях.
Напомним, что российский президент в ходе визита в Курскую область поручил создать зону безопасности вдоль границы России. Политологи считают, что составлять она должна около 400-500 километров, чтобы имеющееся у Киева оружие не добивало до территории РФ.
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