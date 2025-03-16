Почётный караул и слёзы: Появилось видео прощания с командиром из «колонии-крепости» Отмелью
В Калининграде прощаются с погибшим в Малой Локне Героем России Сергеем Чебнёвым
Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Роман Алехин
В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым с позывным Отмель, который погиб в бою, защищая Курскую область от войск вторжения. Церемонию устроили в Доме офицеров Балтийского флота. В траурном митинге участвуют родственники комбата, губернатор региона Алексей Беспрозванных, сотрудники силовых структур, органов законодательной власти и общественных организаций.
Церемония прощания. Видео © Telegram / Каскад.тв
Губернатор Калининградской области назвал смерть Чебнёва огромной потерей для всей России. Он отметил, что командир являлся живым примером мужества и человеком, защищавшим страну до самой своей кончины.
«Я хочу выразить искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам, которые здесь находятся. Сергей всегда будет в нашей памяти и в наших сердцах», — сказал Беспрозванных.
На кадрах видно, что часовые почётного караула стояли по обеим сторонам гроба. Сослуживцы называли Чебнёва «командиром от Бога». В конце мероприятия наступила минута молчания в память о погибшем герое. Родные не сдержали слёз. Отпевание будет проходить в кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Он будет похоронен с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище «Курган славы».
Напомним, что 10 марта в курском посёлке Малая Локня нашли тело комбата Отмели, который погиб в бою с украинскими солдатами. Он возглавлял оборону в здании женской колонии в Курской области. Боевики на протяжении многих дней не могли взять курскую «Брестскую крепость» и продвинуться дальше. Врио главы региона Хинштейн пообещал увековечить имя подполковника Чебнёва на курской земле, а президент РФ Владимир Путин вручил его вдове «Золотую звезду» Героя России.