Почётный караул и слёзы: Появилось видео прощания с командиром из «колонии-крепости» Отмелью

В Калининграде проходит прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым с позывным Отмель, который погиб в бою, защищая Курскую область от войск вторжения. Церемонию устроили в Доме офицеров Балтийского флота. В траурном митинге участвуют родственники комбата, губернатор региона Алексей Беспрозванных, сотрудники силовых структур, органов законодательной власти и общественных организаций.

Церемония прощания. Видео © Telegram / Каскад.тв

Губернатор Калининградской области назвал смерть Чебнёва огромной потерей для всей России. Он отметил, что командир являлся живым примером мужества и человеком, защищавшим страну до самой своей кончины.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам, которые здесь находятся. Сергей всегда будет в нашей памяти и в наших сердцах», — сказал Беспрозванных.