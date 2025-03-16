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16 марта, 16:38

В ННГУ заявили, что Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от службы в ВС РФ

Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Актёр Марк Эйдельштейн, который разыскивается военкоматом из-за попытки уклониться от срочной службы в армии, учится в аспирантуре и имеет отсрочку. Эту информацию подтвердили в Нижегородском государственном университете (ННГУ).

«В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 «Филология» Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии», — рассказал РИА «Новости» сотрудник пресс-службы вуза.

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Актёр «Аноры» Эйдельштейн научил американцев выражению «плюс вайб активити» и стал мемом в TikTok

Ранее сообщалось, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Вместо этого артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца. Отсрочка у Эйдельштейна якобы уже закончилась. Однако PR-менеджер артиста опровергла слухи и заявила, что молодой человек учится в аспирантуре. Сам актёр уже вернулся в Нижний Новгород, чтобы сдать сессию, которую пропустил из-за кинопремий за рубежом.

Татьяна Миссуми
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