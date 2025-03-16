В ННГУ заявили, что Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от службы в ВС РФ
Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
Актёр Марк Эйдельштейн, который разыскивается военкоматом из-за попытки уклониться от срочной службы в армии, учится в аспирантуре и имеет отсрочку. Эту информацию подтвердили в Нижегородском государственном университете (ННГУ).
«В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 «Филология» Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии», — рассказал РИА «Новости» сотрудник пресс-службы вуза.
Ранее сообщалось, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Вместо этого артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца. Отсрочка у Эйдельштейна якобы уже закончилась. Однако PR-менеджер артиста опровергла слухи и заявила, что молодой человек учится в аспирантуре. Сам актёр уже вернулся в Нижний Новгород, чтобы сдать сессию, которую пропустил из-за кинопремий за рубежом.