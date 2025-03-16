Пушилин сообщил об успехах РФ у Красноармейска, несмотря на приход резервов ВСУ
Российские военнослужащие смогли стабилизировать ситуацию и продолжить прорывное наступление под Красноармейском (украинское наименование — Покровск) в ДНР, хотя ВСУ пытались удержаться и засесть в глубокую оборону после прибытия своего подкрепления. Об этом рассказал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«Красноармейское направление на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, сдержать как можно дольше наши подразделения. Тем не менее, несмотря на то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с Курского направления, в том числе, подразделениям удаётся стабилизировать ситуацию и всё равно двигаться вперёд», — пояснил он.
Ранее стало известно о разгроме элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейском. Удар по дроноводам ВСУ был произведён почти сразу после их переброски на «горячее» направление. Минобороны РФ показало работу военнослужащих по разгрому украинских войск на данном участке фронта.
ТАСС / Алексей Коновалов