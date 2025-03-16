Пушилин сообщил об успехах РФ у Красноармейска, несмотря на приход резервов ВСУ

Российские военнослужащие смогли стабилизировать ситуацию и продолжить прорывное наступление под Красноармейском (украинское наименование — Покровск) в ДНР, хотя ВСУ пытались удержаться и засесть в глубокую оборону после прибытия своего подкрепления. Об этом рассказал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Красноармейское направление на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, сдержать как можно дольше наши подразделения. Тем не менее, несмотря на то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с Курского направления, в том числе, подразделениям удаётся стабилизировать ситуацию и всё равно двигаться вперёд», — пояснил он.