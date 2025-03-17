Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Киеву в прежних объёмах

Соединённые Штаты в прежних объёмах восстановили военную помощь и обмен разведывательными данными с Киевом. Об этом заявил командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

«Поставки военной помощи США возобновлены», — сказал он на брифинге в Пентагоне.