«Не дождётесь»: Петросян раскрыл правду об отмене своих концертов

Евгений Петросян опроверг слухи о возможной отмене своих концертов. В телеграм-канале артист разместил видеообращение, в котором заявил, что сообщения о его плохом состоянии здоровья и намерении покинуть сцену не имеют под собой оснований.

Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов. Видео © Telegram / Петросян Live

Петросян отметил, что разговоры о его уходе в тень являются чистым вымыслом. Он сообщил, что в данный момент активно занимается репетициями, а во вторник его ожидает длительная шестичасовая съёмка.

«Дошёл до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождётесь, дорогие друзья», — заявил юморист.