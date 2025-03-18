«Не дождётесь»: Петросян раскрыл правду об отмене своих концертов
Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов
Евгений Петросян опроверг слухи о возможной отмене своих концертов. В телеграм-канале артист разместил видеообращение, в котором заявил, что сообщения о его плохом состоянии здоровья и намерении покинуть сцену не имеют под собой оснований.
Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов. Видео © Telegram / Петросян Live
Петросян отметил, что разговоры о его уходе в тень являются чистым вымыслом. Он сообщил, что в данный момент активно занимается репетициями, а во вторник его ожидает длительная шестичасовая съёмка.
«Дошёл до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождётесь, дорогие друзья», — заявил юморист.
Напомним, 8 марта Евгений Петросян был госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В СМИ начали появляться тревожные сообщения о возможной необходимости в срочной операции. Однако вскоре его супруга опровергла эти слухи. Сам юморист записал видеообращение для своих поклонников, в котором уверил всех, что чувствует себя хорошо и продолжает свою творческую деятельность.
Telegram / Петросян Live