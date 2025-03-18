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18 марта, 04:50

В Кемеровской области школьник нанёс ножевое ранение однокласснику

Школьник во время урока в одной из школ Юрги нанёс ножевое ранение 16-летнему однокласснику. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Пострадавший неоднократно сталкивался с угрозами, но ни администрация учебного заведения, ни инспекторы по делам несовершеннолетних не предприняли никаких действий для предотвращения трагедии. Подростку выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести травм.

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К сожалению, такие инциденты не являются редкостью. Недавно в одной из школ Нижнего Новгорода восьмиклассник напал на своих сверстников с ножом. Один мальчик получил удар в шею, другой — в живот. Шокирующие события разворачивались на глазах учеников и учителя. К счастью, ранения пострадавших оказались неглубокими, и их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, подозреваемый стал жертвой буллинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Артём Гапоненко
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