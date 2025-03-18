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18 марта, 07:55

Наши бойцы потеряли по 10 кг веса внутри трубопровода во время операции «Поток»

Российские солдаты потеряли не менее 10 килограммов веса, находясь в трубопроводе во время операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица.

Вооруженные силы Украины заметили, что российские войска покинули трубопровод спустя 1,5 часа, и начали наступление. Как только бойцы вышли на открытое пространство, на них обрушилась атака дронов «Баба-яга» и снарядов с танка.

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Боец с позывным Добрыня рассказал, что украинские военные окружили трубы, чтобы никто из находившихся внутри не смог выбраться. В тот момент в трубопроводе находилось около 600 российских солдат.

«Никто не знал, когда начнется штурм. Нам сказали, что нужно продержаться примерно двое суток», — отметил он.

Штурмовик с позывным Маугли добавил, что после выхода из труб бойцы получили поддержку авиации и артиллерии, что заставило противника отступить.

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Напомним, что благодаря смелой операции «Поток» российским военным удалось освободить оккупированную противников Суджу в Курской области. Несколько сотен бойцов Вооруженных сил России шесть дней продвигались в тыл противника, используя газопроводную трубу. Спецназовцам пришлось преодолеть 14 километров в замкнутом пространстве при недостатке кислорода.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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