Наши бойцы потеряли по 10 кг веса внутри трубопровода во время операции «Поток»
Российские солдаты потеряли не менее 10 килограммов веса, находясь в трубопроводе во время операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица.
Вооруженные силы Украины заметили, что российские войска покинули трубопровод спустя 1,5 часа, и начали наступление. Как только бойцы вышли на открытое пространство, на них обрушилась атака дронов «Баба-яга» и снарядов с танка.
Боец с позывным Добрыня рассказал, что украинские военные окружили трубы, чтобы никто из находившихся внутри не смог выбраться. В тот момент в трубопроводе находилось около 600 российских солдат.
«Никто не знал, когда начнется штурм. Нам сказали, что нужно продержаться примерно двое суток», — отметил он.
Штурмовик с позывным Маугли добавил, что после выхода из труб бойцы получили поддержку авиации и артиллерии, что заставило противника отступить.
Напомним, что благодаря смелой операции «Поток» российским военным удалось освободить оккупированную противников Суджу в Курской области. Несколько сотен бойцов Вооруженных сил России шесть дней продвигались в тыл противника, используя газопроводную трубу. Спецназовцам пришлось преодолеть 14 километров в замкнутом пространстве при недостатке кислорода.
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