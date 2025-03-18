2000 боеприпасов и 25 жизней: В МИД РФ рассказали о новом кровавом рекорде ВСУ
Мирошник: Минувшая неделя стала самой кровавой по числу убитых ВСУ гражданских
Прошедшая неделя стала наиболее кровавой в 2025 году по числу убитых и раненных бойцами ВСУ мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник.
«По числу погибших и пострадавших мирных жителей минувшая неделя стала самой кровавой с начала года. От обстрелов нацистов пострадали 152 мирных жителя: ранены 127 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 25 человек. По мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1827 боеприпасов», — говорится в его телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал о том, как украинские военные убили беременную Нину Кузнецову, когда она вместе с семьёй пыталась уехать из Суджанского района Курской области в августе 2024 года. Боец ВСУ вышел из кустов у дороги и дал очередь по её автомобилю. Муж раненой девушки смог вытащить её и двухлетнего сына из-под огня и довезти до больницы, но врачи не смогли ей помочь. Также СКР установил факт убийства украинским военными ещё одной мирной жительницы в Курской области — её расстреляли на глазах супруга в феврале 2025 года в Погребках. Помимо этого, противник атаковал гражданский автомобиль, который пытался покинуть Казачью Локню. Ранения получил ещё один человек.
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