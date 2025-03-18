2000 боеприпасов и 25 жизней: В МИД РФ рассказали о новом кровавом рекорде ВСУ

Прошедшая неделя стала наиболее кровавой в 2025 году по числу убитых и раненных бойцами ВСУ мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник.

«По числу погибших и пострадавших мирных жителей минувшая неделя стала самой кровавой с начала года. От обстрелов нацистов пострадали 152 мирных жителя: ранены 127 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 25 человек. По мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1827 боеприпасов», — говорится в его телеграм-канале.