Российский дрон снял на видео объятый пламенем танк ВСУ на границе Белгородчины

Видео снято российским дроном-разведчиком. Судя по кадрам, украинский танк загорелся от точного попадания, огонь за считанные минуты испепелил боевую машину. Как сообщается, на границе уничтожено несколько танков ВСУ, БМП и группа солдат противника. По данным от источника, прорваться в Белгородскую область пытались три отряда десанта ВСУ.