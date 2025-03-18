Российский дрон снял на видео объятый пламенем танк ВСУ на границе Белгородчины
Украинские военнослужащие потеряли сразу несколько единиц техники, пытаясь атаковать Белгородскую область. Российские военные встретили противника массированным огнём. Кадры уничтожения вражеской техники публикует «Русская весна».
ВС РФ сожгли вражеский танк на подступах к Белгородкой области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Видео снято российским дроном-разведчиком. Судя по кадрам, украинский танк загорелся от точного попадания, огонь за считанные минуты испепелил боевую машину. Как сообщается, на границе уничтожено несколько танков ВСУ, БМП и группа солдат противника. По данным от источника, прорваться в Белгородскую область пытались три отряда десанта ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались реабилитироваться за провал на Курской земле с помощью нового вторжения. На это раз противник выбрал Белгородскую область. Российские войска были подготовлены к защите и нанесли авиационные и артиллерийские удары по врагу. Основные бои развернулись в районе Прилесья и Графовки. Военкор Пегов предположил, что в атаке была задействована часть сил ВСУ, отведённых из Курской области, граница с которой находится неподалёку. На фронте не исключают, что попытка врага на танках прорвать границу под Белгородом может быть «разведкой» перед наступлением.
Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны