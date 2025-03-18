Украинская армия, которая попыталась вторгнуться в Белгородскую область, получит по заслугам. Солдат противника будут ждать берёзовые кресты, как нацистов во время Второй Мировой войны. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Депутат Госдумы Андрей Красов. Видео © Life.ru

«Попытки противника, который попытался вторгнуться, в том числе, на территорию Белгородской области ждут берёзовые кресты», — заявил Красов.

Он напомнил, что такие кресты можно было заметить в большом количестве во время Второй мировой войны на территории СССР. На этих сооружениях вешали каски немецких военных. То же самое ждёт войско, которое попыталось вторгнуться в российский регион, подчеркнул наш собеседник. Красов призвал помимо крестов приготовиться ВСУшникам и к кольям. Парламентарий упомянул и слова президента РФ Владимира Путина, который потребовал считать террористами боевиков ВСУ, вторгающихся в наши земли, и подчеркнул, что иностранные наёмники не защищены Женевской конвенцией о военнопленных.