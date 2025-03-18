В Госдуме наградили ветерана из Подмосковья, который сбил дрон ВСУ из ружья

В Государственной Думе наградили Александра Юдаева, который сумел сбить беспилотник ВСУ из ружья во время массированной атаки на Москву и Подмосковье 11 марта. На церемонию в нижнюю палату парламента герой пришёл вместе с супругой и сыном.