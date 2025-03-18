В Госдуме наградили ветерана из Подмосковья, который сбил дрон ВСУ из ружья
Александр Юдаев с семьёй на награждении в Госдуме. Обложка © Государственная Дума
В Государственной Думе наградили Александра Юдаева, который сумел сбить беспилотник ВСУ из ружья во время массированной атаки на Москву и Подмосковье 11 марта. На церемонию в нижнюю палату парламента герой пришёл вместе с супругой и сыном.
После получения почётной грамоты Госдумы за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России Юдаев произнёс небольшую речь перед депутатами. Он скромно отметил, что выполнял свой гражданский долг. Парламентарии аплодировали ему стоя.
Напомним, что 11 марта во время утренней массированной атаки ВСУ на Московский регион, житель одной из подмосковных деревень самостоятельно сбил вражеский беспилотник с помощью охотничьего ружья. 52-летний Александр — бывший военный, имеющий опыт участия в боевых действиях и командировках в горячие точки, а также увлекается охотой. Life.ru публиковал фото дрона, который сбил отставной военнослужащий.