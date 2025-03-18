В Госдуме заявили о способности нашей армии взять порт Одессы вместе со всей областью и без США

Идея установить контроль над главным портом всей Украины, который находится в Одессе, несколько поспешная, ведь от него не будет толку, если Россия не контролирует всю Одесскую область. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Как можно отдать порт без города? А кто там будет работать? В порту нужны рабочие, крановщики, водители, которые перевозят имущество, и так далее. Порт — это огромное количество людей, экипажи катеров, буксиров и прочее», — отметил депутат.

Соболев признался, что не разделяет всеобщей эйфории от заявлений президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине.

«Эйфория по поводу Трампа у нас у всех, кроме меня. А я вот сегодня слушаю новости: американцы, по указанию Трампа, возобновили поставки вооружения на Украину и передачу разведданных своих космических спутников по нашим войскам. То есть, вопреки мнению, что Трамп благоволит России, он возобновил всё», — подметил генерал.

Все эти сделки по сырьевым ресурсам Украины, атомным станциям и прочему — это попытка получить их в собственность. Если Владимир Зеленский подпишет всё, что ему скажут, в обмен ему, возможно, будут помогать. Но это не худший из вариантов. Хуже, если Штаты начнут «охранять» Украину, введут туда свои войска, как в Сирии или Ираке, где до сих пор американские военные контролируют нефтепромыслы и качают нефть. По оценке Соболева, если в Незалежной появятся войска и базы США, ситуация станет критической. Сегодня Трамп, допустим, не разместит там ядерное оружие, а завтра его сменит другой милитарист. России такой сюжет точно не понравился бы, сказал наш собеседник.

Поэтому с Трампом нужно быть осторожным. Цели операции, о которых говорил президент Путин, — демилитаризация и денацификация Украины — необходимо выполнить. Как это сделать? Создать единое союзное государство: Россия, Украина и Белоруссия. Мы разберёмся с фашистами, как разобрались в ГДР. Там тоже говорили, что остались эсэсовцы, но их перевоспитали, они влились в трудовые коллективы. Иначе сложно что-то контролировать. Западу верить нельзя. У нас есть национальные интересы, и Украина — это часть русского мира. Виктор Соболев Депутат