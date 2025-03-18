Идеальный переговорщик: Во Франции восхитись тактикой Путина
Le Point: Путин выбрал безупречную тактику для переговоров с Трампом
Российский президент Владимир Путин подобрал безупречную тактику для ведения переговоров с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет Le Point.
«Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика», — говорится в материале.
Автор отмечает, что президент России движется к достижению сразу нескольких целей: располагает к себе американское руководство и проверяет настроения администрации Трампа. Также издание полагает, что у Москвы есть все основания строить оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего переговорного процесса.
Ранее политолог-амерканист высказал мнение, что Владимиру Путину предстоит долгий и сложный разговор с американским коллегой. В свою очередь в Кремле уже обозначили основные повестки беседы и пообещали оперативно сообщить российской общественности о результатах разговора.
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