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18 марта, 15:59

Идеальный переговорщик: Во Франции восхитись тактикой Путина

Le Point: Путин выбрал безупречную тактику для переговоров с Трампом

Российский президент Владимир Путин подобрал безупречную тактику для ведения переговоров с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет Le Point.

«Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика», — говорится в материале.

Автор отмечает, что президент России движется к достижению сразу нескольких целей: располагает к себе американское руководство и проверяет настроения администрации Трампа. Также издание полагает, что у Москвы есть все основания строить оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего переговорного процесса.

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Ранее политолог-амерканист высказал мнение, что Владимиру Путину предстоит долгий и сложный разговор с американским коллегой. В свою очередь в Кремле уже обозначили основные повестки беседы и пообещали оперативно сообщить российской общественности о результатах разговора.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Юрий Лысенко
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