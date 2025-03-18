Телефонный разговор Путина и Трампа завершился
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда закончился, он длился порядка двух с половиной часов. Об этом пишет NBC News со ссылкой на Белый дом.
«Завершился телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в Белом доме NBC News. Он начался в 17:00 и продлился более двух часов. Теперь ожидается пресс-конференция президента США», — говорится в публикации.
Информацию также подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Ранее прогноз о созвоне Владимира Путина с американским коллегой озвучил политолог-американист. Он предположил, что разговор будет долгим и сложным и оказался прав как минимум в первом утверждении. В Кремле называли основные темы беседы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что россиян оперативно поставят в курс результатов переговоров президентов.
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