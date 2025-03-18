Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда закончился, он длился порядка двух с половиной часов. Об этом пишет NBC News со ссылкой на Белый дом.

«Завершился телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в Белом доме NBC News. Он начался в 17:00 и продлился более двух часов. Теперь ожидается пресс-конференция президента США», — говорится в публикации.