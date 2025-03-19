Шайба в игре: Захарова прокомментировала переговоры Путина и Трампа
Захарова сравнила переговоры Путина и Трампа с хоккейной шайбой
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Она отметила, что Евросоюз настаивал на том, что «мяч на стороне Москвы», но, как выяснилось, это была хоккейная шайба.
«Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, что 18 марта Путин и Трамп положительно оценили идею проведения матча между командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России и США. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал эту инициативу, а в КХЛ заявили, что готовы выступить организатором таких матчей.