Шайба в игре: Захарова прокомментировала переговоры Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Она отметила, что Евросоюз настаивал на том, что «мяч на стороне Москвы», но, как выяснилось, это была хоккейная шайба.