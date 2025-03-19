Спектакль или мошенники: Криминалист назвал две версии исчезновения школьницы из Ачинска

Похищение 15-летней школьницы в Красноярском крае могли организовать мошенники, сказал в разговоре с Life.ru криминалист Михаил Игнатов. По другой версии эксперта, похищение могло быть инсценировкой.

«Тут два варианта. Либо это мошенники, которые под угрозой заставили её записать видео, возможно, угрожая её родным, чтобы она поверила, что они в опасности. По их плану она должна была записать видео, потом спрятаться где-то — в квартире или домике. А в это время мошенники обрабатывали бы родителей, чтобы те передали деньги. Такая схема уже могла быть обкатана и опробована», — сказал криминалист.

Также Игнатов выдвинул версию с инсценировкой похищения. По его словам, у школьницы могли быть инструкторы, товарищи, знакомые или друзья, которые придумали эту схему, чтобы изобразить похищение. Цель — получить лёгкие деньги для себя и своих друзей, возможно, на какие-то покупки. До настоящего криминального похищения, как в 90-е годы, это недотягивает, подчеркнул криминалист.

«Поэтому по всем признакам я делаю вывод, что это спектакль. Цель — получить деньги с родителей. Другого объяснения у меня нет. Если докажут, что она всё это сделала сама, то, учитывая её 15-летний возраст, привлечь её к ответственности за заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении вряд ли получится. Скорее всего, она отделается лёгким испугом», — считает собеседник Life.ru.

Игнатов добавил, что родителей могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — за то, что оставили ребёнка без надзора и он совершил такие действия. По словам специалиста, после изучения контактов и связей школьницы станет понятно, кто мог быть причастен к случившемуся.