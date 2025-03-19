Путин призвал к повышению уровня антитеррористической защиты
Путин призвал усилить защиту инфраструктуры и многолюдных мест от терроризма
В России необходимо повысить защищённость объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей в связи с существенным ростом террористических угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры. Глава государства напомнил, что на недавней коллегии ФСБ он отмечал, что количество преступлений террористической направленности существенно возросло.
«И важно повысить защищённость объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей», — подчеркнул президент.
Ранее Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, рассказал о дерзких и стремительных операциях ВС РФ. Он также высказался о ЧП с танкерами в Чёрном море и поручил прокурорам проработать острые проблемы, которые волнуют россиян.
Life.ru