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Регион
19 марта, 12:07

Путин призвал к повышению уровня антитеррористической защиты

Путин призвал усилить защиту инфраструктуры и многолюдных мест от терроризма

В России необходимо повысить защищённость объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей в связи с существенным ростом террористических угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры. Глава государства напомнил, что на недавней коллегии ФСБ он отмечал, что количество преступлений террористической направленности существенно возросло.

«И важно повысить защищённость объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей», — подчеркнул президент.

Ранее Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, рассказал о дерзких и стремительных операциях ВС РФ. Он также высказался о ЧП с танкерами в Чёрном море и поручил прокурорам проработать острые проблемы, которые волнуют россиян.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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