Путин призвал к повышению уровня антитеррористической защиты

В России необходимо повысить защищённость объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей в связи с существенным ростом террористических угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры. Глава государства напомнил, что на недавней коллегии ФСБ он отмечал, что количество преступлений террористической направленности существенно возросло.