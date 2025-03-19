Жительница курского села рассказала, как подавала тайные сигналы Армии России
Жительница Казачьей Локни развешивала бельё на улице, чтобы солдаты не стреляли
Женщина из села Казачья Локня Курской области Наталья Щеглова специально развешивала бельё на улице, чтобы солдаты видели, что тут живут мирные граждане и не открывали огонь. Об этом она рассказала РИА «Новости».
«Мы в доме жили. На улице развешивали вещи, чтобы было видно, что здесь гражданские, чтобы они видели, что здесь люди живут, чтобы не стреляли в нашу сторону», — рассказала Щеглова.
На данный момент жительница Казачьей Локни вместе с 10-летним сыном Серёжей пребывает в пункте временного пребывания, куда их доставили российские военные.
Казачья Локня Суджанского района была освобождена 12 марта вместе с ещё четырьмя населёнными пунктами.
Напомним, что гарнизон ВСУ экстренно отступает из курского приграничья. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Сбегают даже нацисты батальона «Айдар»*. Небольшими группами они направляются в сторону Сумской области.
* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.
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