Женщина из села Казачья Локня Курской области Наталья Щеглова специально развешивала бельё на улице, чтобы солдаты видели, что тут живут мирные граждане и не открывали огонь. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Мы в доме жили. На улице развешивали вещи, чтобы было видно, что здесь гражданские, чтобы они видели, что здесь люди живут, чтобы не стреляли в нашу сторону», — рассказала Щеглова.

На данный момент жительница Казачьей Локни вместе с 10-летним сыном Серёжей пребывает в пункте временного пребывания, куда их доставили российские военные.

Казачья Локня Суджанского района была освобождена 12 марта вместе с ещё четырьмя населёнными пунктами.

Напомним, что гарнизон ВСУ экстренно отступает из курского приграничья. Солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Сбегают даже нацисты батальона «Айдар»*. Небольшими группами они направляются в сторону Сумской области.