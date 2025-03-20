Группировку по тушению нефтебазы на Кубани нарастили до 406 человек

К ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлечены 406 спасателей и 157 единиц техники. Об увеличении группировки сообщил региональный оперштаб.

Там уточнили, что огонь уже охватил площадь 4250 квадратных метров. Основные усилия направлены на тушение резервуара, запорной арматуры и горящих нефтепродуктов в границах обвалования вокруг резервуара.