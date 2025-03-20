Группировку по тушению нефтебазы на Кубани нарастили до 406 человек
К ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлечены 406 спасателей и 157 единиц техники. Об увеличении группировки сообщил региональный оперштаб.
Там уточнили, что огонь уже охватил площадь 4250 квадратных метров. Основные усилия направлены на тушение резервуара, запорной арматуры и горящих нефтепродуктов в границах обвалования вокруг резервуара.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту на Кубани саботажем.
Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet