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19 марта, 21:38

Группировку по тушению нефтебазы на Кубани нарастили до 406 человек

К ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлечены 406 спасателей и 157 единиц техники. Об увеличении группировки сообщил региональный оперштаб.

Там уточнили, что огонь уже охватил площадь 4250 квадратных метров. Основные усилия направлены на тушение резервуара, запорной арматуры и горящих нефтепродуктов в границах обвалования вокруг резервуара.

Атака ВСУ по нефтебазе на Кубани угрожает доходам американских акционеров
Атака ВСУ по нефтебазе на Кубани угрожает доходам американских акционеров

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту на Кубани саботажем.

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Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Антон Голыбин
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