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20 марта, 00:12

Происки тайного инвестора: Эксперты разгадали причину обрушения индекса Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

РБК: Тайный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи дважды резко снижался в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Произошедшее — дело рук тайного инвестора, выяснили эксперты РБК.

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза за короткое время уходил вниз более чем на 1%. Затем курс быстро вернулся на прежний уровень. Первое падение до 3227,47 пункта случилось в 18:17 по Москве, второе — в 19:45, сразу после завершения разговора Путина и Трампа. В это время индекс снизился до 3234,57 пункта.

Аналитики отмечают, что продажи в этот временной период шли по ключевым ликвидным акциям. Объём сделок по отдельным бумагам превышал обычные показатели примерно в десять раз В результате котировки крупных российских компаний упали на 6–10%. Эксперты предполагают, что обвал индекса мог быть спровоцирован действиями частного инвестора или инвестиционного фонда. Возможно, у этого игрока была инсайдерская информация.

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Напомним, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта и продлился 2,5 часа. Главы двух государств в рамках беседы обсудили возможное прекращение военной помощи Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics

Антон Голыбин
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