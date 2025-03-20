Происки тайного инвестора: Эксперты разгадали причину обрушения индекса Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа
РБК: Тайный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи дважды резко снижался в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Произошедшее — дело рук тайного инвестора, выяснили эксперты РБК.
Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза за короткое время уходил вниз более чем на 1%. Затем курс быстро вернулся на прежний уровень. Первое падение до 3227,47 пункта случилось в 18:17 по Москве, второе — в 19:45, сразу после завершения разговора Путина и Трампа. В это время индекс снизился до 3234,57 пункта.
Аналитики отмечают, что продажи в этот временной период шли по ключевым ликвидным акциям. Объём сделок по отдельным бумагам превышал обычные показатели примерно в десять раз В результате котировки крупных российских компаний упали на 6–10%. Эксперты предполагают, что обвал индекса мог быть спровоцирован действиями частного инвестора или инвестиционного фонда. Возможно, у этого игрока была инсайдерская информация.
Напомним, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта и продлился 2,5 часа. Главы двух государств в рамках беседы обсудили возможное прекращение военной помощи Украине.
Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics