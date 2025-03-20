Британия хочет независимости от США по применению ядерного оружия, пишут СМИ

Великобритания намерена применить ядерное оружие, не согласовав данный шаг с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя из британского военно-морского флота.

Согласно словам собеседника, силы ядерного сдерживания Великобритании «полностью самостоятельны» и никаким образом не зависят от изменений внутри США. Между тем, как отмечается в материале, внутри британского сообщества нарастает беспокойство из-за изменений в политике администрации президента Соединённых Штатов.

Британские военные полагают, что стремительно развивающаяся ситуация с Вашингтоном приведёт к осложнению эффективного применения ядерного потенциала для сдерживания агрессии РФ по отношению к Европе. На данный момент, как уточняется, в ядерном арсенале страны 260 ракет, которые размещены на борту подводной лодки типа «Вэнгард» и «Дредноут».

