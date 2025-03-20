Британия хочет независимости от США по применению ядерного оружия, пишут СМИ
DE: Великобритания хочет добиться независимости от США по применению ЯО
Великобритания намерена применить ядерное оружие, не согласовав данный шаг с США. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя из британского военно-морского флота.
Согласно словам собеседника, силы ядерного сдерживания Великобритании «полностью самостоятельны» и никаким образом не зависят от изменений внутри США. Между тем, как отмечается в материале, внутри британского сообщества нарастает беспокойство из-за изменений в политике администрации президента Соединённых Штатов.
Британские военные полагают, что стремительно развивающаяся ситуация с Вашингтоном приведёт к осложнению эффективного применения ядерного потенциала для сдерживания агрессии РФ по отношению к Европе. На данный момент, как уточняется, в ядерном арсенале страны 260 ракет, которые размещены на борту подводной лодки типа «Вэнгард» и «Дредноут».
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что страны Европы должны создать собственный ядерный щит от России. Для этой цели он предложил использовать запасы вооружений Великобритании и Франции, тактически разместив его по всей Европе. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy