«Обещаю, пальчики оближете»: Пермский депутат пригласил Джареда Лето на посикунчики

Руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников обратился к известному американскому музыканту и актёру Джареду Лето, лидеру рок-группы Thirty Seconds to Mars. В своём открытом письме депутат пригласил артиста посетить Пермь с концертом, который, по его мнению, давно стал бы долгожданным событием для местных поклонников.

Постников напомнил, что последний раз группа Thirty Seconds to Mars выступала в Перми десять лет назад, в марте 2015 года. Это было незабываемое событие для многих фанатов, отметил парламентарий.

«Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества — нет и не может быть границ», — написал депутат в телеграм-канале.

По словам парламентария, пермяки с нетерпением ждут выступления Thirty Seconds to Mars и готовы устроить им восторженный приём. Он также выразил намерение познакомить участников популярной рок-группы с местной кулинарной гордостью — посикунчиками (маленькие пирожки с мясом).