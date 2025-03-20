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20 марта, 11:24

«Обещаю, пальчики оближете»: Пермский депутат пригласил Джареда Лето на посикунчики

Депутат Постников предложил Джареду Лето приехать в Пермь и отведать посикунчики

Джаред Лето. Обложка © ТАСС / ЕРА

Джаред Лето. Обложка © ТАСС / ЕРА

Руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников обратился к известному американскому музыканту и актёру Джареду Лето, лидеру рок-группы Thirty Seconds to Mars. В своём открытом письме депутат пригласил артиста посетить Пермь с концертом, который, по его мнению, давно стал бы долгожданным событием для местных поклонников.

Постников напомнил, что последний раз группа Thirty Seconds to Mars выступала в Перми десять лет назад, в марте 2015 года. Это было незабываемое событие для многих фанатов, отметил парламентарий.

«Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества — нет и не может быть границ», — написал депутат в телеграм-канале.

По словам парламентария, пермяки с нетерпением ждут выступления Thirty Seconds to Mars и готовы устроить им восторженный приём. Он также выразил намерение познакомить участников популярной рок-группы с местной кулинарной гордостью — посикунчиками (маленькие пирожки с мясом).

«Обещаю, пальчики оближете», — резюмировал Постников.

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Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах в ресторане Парижа

Напомним, что в октябре 2024 года на выступлении в Белграде Джаред Лето сделал трогательное заявление о том, как он скучает по российским фанатам, и пообещал посетить страну, когда уляжется политическая ситуация. В украинском МИДе не оставили такое любовное признание без внимания. Несмотря на это, позже появились слухи о том, что концерт Лето в России действительно может состояться.

Наталья Демьянова
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